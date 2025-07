Móveis e roupas usados despertam interesse dos jovens

Pelo menos duas vezes ao ano, a especialista em Marketing, Kátia Appolinário, de 30 anos, 'revisita' o próprio guarda-roupas para entender o que faz sentido estar ou não ali. Com as mudanças do corpo e das estações, não permite acúmulos e por isso este ritual se faz necessário. "Meu primeiro contato com o brechó foi mais como forma de passar essas peças adiante, porém nestas visitas comecei a garimpar e me surpreendi com a qualidade e beleza dos itens. Desde então, foi um caminho sem volta", conta.

Com os brechós conseguiu reduzir o consumo de fast fashion, mas percebeu a economia. "Dia desses comprei um vestido longo de uma marca famosa por R$80 que parecia nunca ter sido usado. Além disso, acho incrível pensar que cada peça de roupa carrega sua própria história. Quando adquiro uma peça nova, já imagino, por exemplo, no que ela significou para o seu antigo dono."