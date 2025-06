Setor de tecnologia cresce, mas sofre com falta de mão de obra

O setor de tecnologia deve abrir até 147 mil novas vagas formais em 2025, segundo projeção da Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais). A remuneração média também está em alta: entre 2023 e 2025, os salários no segmento cresceram 15%, superando a média nacional de 12%. Apesar do cenário otimista, empresas do setor ainda enfrentam um problema antigo: a escassez de profissionais qualificados.

Em Jundiaí, a situação não é diferente. Segundo Vlamir Ienne, presidente da Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí (ATIJ), o principal desafio está em encontrar mão de obra pronta para atuar nas empresas. “Mesmo com várias instituições formando alunos, os recém-formados não saem com o nível ideal. As empresas precisam investir na formação desses profissionais dentro de casa, e nem todas estão dispostas a fazer isso”, explica.

Na Etec Vasco Antônio Venchiarutti, a procura pelos cursos da área reflete o interesse crescente dos jovens e profissionais em transição de carreira. “O curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas teve a maior demanda nas inscrições encerradas recentemente”, afirma Cristiano Oliveira, diretor da unidade. “Além de iniciantes na área, temos muitos alunos que já atuam em outros setores e buscam atualização.”