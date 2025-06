Abertas inscrições para Enredança em Jundiaí

As categorias da edição deste ano do Enredança serão: Infantil (de seis a nove anos), Juvenil 1 e 2 (respectivamente, para as faixas dos dez aos 12 e dos 13 aos 16 anos), Adulto (dos 17 aos 39 anos) e a categoria 40+; nas divisões solos, duos, trios e conjuntos (com quatro ou mais integrantes).

As apresentações da Mostra Competitiva serão realizadas no centenário Teatro Polytheama, entre os dias 02 e 21 de setembro, sendo o último dia reservado à Noite de Gala do festival. Serão premiadas as três primeiras coreografias dentro de suas categorias, modalidade, gênero e quantidade de integrantes, conforme os seguintes critérios: excelência técnica da produção, execução da coreografia e concepção da coreografia. As premiações podem chegar a até R$ 2 mil, para os melhores bailarinos e bailarinas revelação (Infantil e Juvenil 1), melhor bailarino e bailarina (Juvenil 2, Adulto e 40+), melhores conjuntos e melhores coreografias (Infantil e Juvenil 1, e Juvenil 2, Adulto e 40+), totalizando até R$ 12 mil em premiação cultural.

Já a Mostra Paralela também será realizada no mesmo período, em palcos diversos do Município, como a Sala Glória Rocha do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro.

Além da valorização e do incentivo à Dança no Município, o Enredança visa promover o intercâmbio entre os estudantes, bailarinos, professores, coreógrafos e grupos, elevando o nível técnico desta linguagem artística em Jundiaí e apresentar para os participantes externos a qualidade técnica do que tem sido produzido no Município.