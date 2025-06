Sesc Jundiaí recebe espetáculo para crianças

A peça ‘Itan e Tal’ acompanha Nati, uma menina pretinha que adora cantar e brincar. Ao inventar o "Mundo Invertido das Palavras", ela descobre que seu nome ao contrário é "Itan" e embarca numa jornada para desvendar suas raízes afro-indígenas, numa narrativa que transita entre passado e futuro. Premiado como Melhor Espetáculo para as Infâncias no XVII Festival de Teatro da Amazônia, o trabalho também recebeu distinções por direção, atriz, iluminação e trilha sonora, além do prêmio de Melhor Iluminação no 40º Troféu Gralha Azul (2023). Os ingressos são gratuitos para crianças até 12 anos, e para os demais públicos custam a partir de R$ 12 (credencial plena). A classificação é livre.

“O Palco Giratório permite essa difusão e o intercâmbio entre artistas e o público nas mais diferentes expressões criativas. A curadoria é formada por profissionais do Sesc de todo o país que acompanham o cenário teatral em suas regiões. Isso possibilita essa diversidade de apresentações e temáticas, que retratam a riqueza da produção cênica brasileira. Outro ponto relevante é o poder que esse modelo de itinerância tem de impulsionar a economia criativa, ao levar artistas para um número tão grande de cidades, movimentando a cadeia da cultura e de outros setores, como logística, comércio e hotelaria”, destaca Janaina Cunha, Diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc.

O circo é o grande homenageado do Palco Giratório 2025 por meio da Escola Pernambucana de Circo, projeto social com forte atuação na periferia do Recife, e de Fátima Pontes, atriz, pesquisadora e dramaturga que lidera a companhia há 27 anos. Entre os destaques da programação está o espetáculo ‘Itan e Tal’, do Grupo Baquetá, do Paraná, que chega ao Sesc Jundiaí nos dias 27 e 28 de junho.

Sobre o Palco Giratório

O Palco Giratório, um dos maiores projetos de circulação das artes cênicas do país, chega ao Sesc São Paulo em 2025. A programação acontece no mês de junho, até o dia 29, em 14 unidades da capital, Grande São Paulo e interior do estado. Nesta edição, 16 companhias de 15 estados participam do circuito com apresentações que reúnem diversas linguagens, territórios e temas em diálogo com o Brasil contemporâneo — além de oficinas e bate-papos. A dimensão do projeto se mostra pela diversidade regional dos artistas, das linguagens e pelo número de espetáculos que chegará ao público.

Palco Giratório foi lançado em 1998 e já contou com a participação de 412 grupos artísticos de todas as regiões brasileiras, oferecendo cerca de 10 mil apresentações a um público estimado em mais de 5 milhões de espectadores. É reconhecido no cenário cultural brasileiro como um importante projeto de difusão e intercâmbio das Artes Cênicas, que intensifica a formação de plateias a partir da circulação de espetáculos dos mais variados gêneros. Mais informações em www.sesc.com.br/palcogiratorio