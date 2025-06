Via para acesso à nova UBS da Maringá deve ser entregue em 2026

A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Obras da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), dará início no segundo semestre deste ano a construção de uma nova avenida na Vila Maringá. A via será estratégica para o bairro e servirá como principal acesso à nova Unidade Básica de Saúde (UBS), que também será implantada na região. A previsão é que tanto a UBS quanto a avenida estejam concluídas até agosto de 2026.

Com início na avenida Clemente Rosa e término na rua Maringá, a nova avenida passará em frente à futura UBS. O projeto contempla pista de mão dupla, ciclovia, iluminação em LED e estrutura voltada à segurança viária e fluidez no tráfego.

A iniciativa beneficiará diretamente os moradores da rua Henrique Rocha Bloch, além de pais e alunos da EMEB Prof. Lucírio Valli, localizada na mesma via, bem como pedestres, ciclistas e motoristas que circulam pela região.