Prefeitura abre inscrições para turmas de beach tennis adulto

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (Ugel), abre no próximo domingo, 27 de julho, às 9h, as inscrições para novas turmas iniciantes de tênis de praia (beach tennis), voltadas a adultos de 19 a 59 anos e pessoas com mais de 60 anos. O programa é gratuito e tem como objetivo promover um estilo de vida mais ativo e saudável por meio da prática esportiva.

O tênis de praia é oferecido no Praia Tênis, programa público com aulas presenciais semanais destinadas a pessoas sem experiência prévia na modalidade. As atividades são realizadas nos seguintes locais:

Parque Mundo das Crianças – rodovia João Cereser, Pista Sul – Km 64+400 – Pinheirinho;

CAT Sesi – avenida Antônio Segre, 695 – Jardim Brasil.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma Sympla. Para garantir a vaga, siga os passos abaixo: