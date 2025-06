Em Goiás, DAE participa de congresso nacional de saneamento

Representantes da DAE Jundiaí estão em Caldas Novas (GO) para participar, pela terceira vez, do 53º Congresso Nacional da Assemae (Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento). Na bagagem, 11 trabalhos técnicos que serão apresentados ao longo da programação do Congresso.

A abertura oficial do evento aconteceu na segunda-feira (23) e contará com uma programação especial ao longo de toda a semana. O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, participou da abertura e destacou Jundiaí como referência em saneamento “Participar deste Congresso é uma grande honra para nossa cidade. Jundiaí é referência nacional em saneamento e levar os nossos números para outros Estados é ter a certeza de que estamos no caminho certo” destacou.

O principal objetivo do congresso é reunir empresas do setor de saneamento de todo o país para promover debates sobre os desafios da área e fomentar políticas públicas nos municípios em que atuam.