UTI pediátrica está com 100% de ocupação e cidade soma 7 mortes

Os casos de síndromes gripais seguem em crescimento em Jundiaí, acompanhando o cenário nacional. Nesta terça-feira (24) o Hospital São Vicente de Paulo (HSV) registrou 310 internações, sendo 43 por síndrome gripal. Já o Hospital Universitário (HU) informa que a UTI pediátrica atingiu 100% de ocupação, enquanto a enfermaria da pediatria chegou a 67%. Desde o início do ano, a cidade contabiliza 372 internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo 65 causadas por Influenza. Desses casos, sete evoluíram para óbito; quatro mulheres e três homens, todos com mais de 70 anos e com comorbidades.

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) reforça que o cenário é monitorado diariamente para garantir a assistência aos pacientes. Para os casos leves, a Prefeitura mantém duas Unidades Sentinelas, além das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família. Desde segunda-feira (23), o atendimento gripal da Clínica da Família Almerinda Chaves foi transferido para a unidade da Ponte São João.

Casos graves, com sintomas como falta de ar e mal-estar intenso, devem ser encaminhados aos Pronto Atendimentos (PAs) da Ponte São João, Retiro, Hortolândia e a UPA Vetor Oeste.