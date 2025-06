Queda de temperatura intensifica trabalhos de acolhimento

Com a previsão de temperaturas abaixo de 7°C entre terça-feira (24) e quinta-feira (26), a Prefeitura de Jundiaí vai promover uma Ação Emergencial para atuação na Operação Noites Frias, com ampliação de equipes e abertura de vagas extras nos serviços de acolhimento.

A operação, coordenada pela Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (UGADS), em parceria com outras unidades de gestão e com apoio da sociedade civil, será intensificada neste período com o objetivo de proteger vidas durante a onda de frio que atinge o município. A Operação Noites Frias é acionada sempre que a previsão aponta mínima igual ou inferior a 13?°C.

Para ampliar a capacidade de atendimento, a ação contará com enfermeiro e o reforço de 50 colaboradores extras, entre técnicos e voluntários, atuando diariamente das 19h às 7h. Esses profissionais irão compor as equipes que realizarão abordagens nas ruas, acolhimentos emergenciais e encaminhamentos para os serviços. “Estamos mobilizando uma verdadeira força-tarefa, com o apoio fundamental de voluntários e servidores, para garantir que ninguém precise enfrentar o frio intenso nas ruas. Nós sabemos da dificuldade de aceitação ao acolhimento e por isso estamos reforçando as equipes no processo de abordagem para garantir o convencimento. O processo de abordagem inclui também a oferta do recâmbio para aqueles que possuem família. A prioridade é proteger vidas, oferecendo acolhimento inclusive para os animais, com dignidade e respeito”, destaca Luciane Mosca, gestora da UGADS.