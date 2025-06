Nesta terça, Funss abre vagas para cursos em parceria com SENAI

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss), em parceria com o SENAI, abre inscrições para o curso de Auxiliar de Almoxarifado, às 12 horas dessa terça-feira, 24 de junho. Serão 30 vagas e as aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, no período da tarde. Para participar, é preciso ter no mínimo 16 anos e concluído o Ensino Fundamental.

O curso de Qualificação Profissional de Auxiliar de Almoxarifado tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas às operações de armazenagem, fazendo uso de tecnologias, seguindo procedimentos da organização, normas de saúde, segurança, higiene, meio ambiente e legislação.

A pré-inscrição será feita pelo Google Forms e o critério de seleção e formação das turmas é de acordo com a ordem de envio destas informações, que considera hora, minuto e segundo. A lista de contemplados será divulgada no site da prefeitura.