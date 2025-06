Brasil anuncia convocadas para Copa América com duas ex-Jundiaí

Já Damiris, que atua no Indiana Fever, na principal liga de basquete feminino do mundo, começou a carreira na equipe de Ferraz de Vasconcelos - sua cidade natal -, em uma escola estadual, e foi levada ao Santo André por Janeth Arcain. Defendeu o Divino Jundiaí em 2010, a convite do Tarallo, onde conquistou o título do Campeonato Paulista Juvenil da temporada.

CONVOCADAS

Bella Nascimento (William & Mary/EUA)

Alana Gonçalo (Corinthians)

Carina Martins (Sampaio)

Catarina Ferreira (Oregon State/EUA)

Emanuely Oliveira (SESI Araraquara)

Vitória Marcelino (SESI Araraquara)

Thayná Silva (Sampaio)

Ayla McDowell (South Carolina/EUA)

Manu Alves (Illinois/EUA)

Aline Moura (SESI Araraquara)

Damiris Dantas (Indiana Fever/EUA)

Kamilla Cardoso (Chicago Sky/EUA)

AmeriCup 2025 de basquete feminino: jogos do Brasil

A seleção brasileira embarca para o Chile em 25 de junho e estreará na AmeriCup 2025 de basquete feminino no dia 28. A equipe está no Grupo A ao lado de Argentina, Canadá, República Dominicana e El Salvador. Das cinco seleções, quatro avançam às quartas de final, disputada em eliminatória simples até a final.