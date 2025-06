Prefeitura encaminha à Câmara projeto de adesão ao Cismetro

A Prefeitura de Jundiaí encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 14.794/2025, de autoria do prefeito Gustavo Martinelli, que autoriza o município a aderir ao Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas – Norte (Cismetro). A adesão visa a realização de ações conjuntas e serviços integrados em saúde pública, conforme previsto no artigo 122 da Lei Orgânica do Município.

O consórcio reúne dezenas de cidades, entre elas Americana, Amparo, Artur Nogueira, Atibaia, Limeira, Holambra, Mogi Mirim e Piracicaba, e tem como objetivo ampliar a capacidade de atendimento por meio da união de esforços e compartilhamento de recursos. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), cidades como Campo Limpo Paulista, Itupeva, Várzea Paulista e Louveira também já fazem parte do Cismetro ou manifestaram interesse em fortalecer parcerias regionais na área da saúde.

“Esse é mais um compromisso do nosso plano de governo que começa a se tornar realidade. A adesão ao Cismetro permitirá que Jundiaí integre uma rede colaborativa, com ganhos em agilidade, qualidade nos serviços e ampliação de especialidades para a população. Estamos trabalhando para oferecer uma saúde pública mais eficiente, humana e resolutiva”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.