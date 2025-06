Defesa Civil emite alertas para frio e chuva intensa em Jundiaí

De acordo com a Defesa Civil estadual, entre terça-feira (24) e quarta-feira (25), a chegada de uma massa de ar polar provoca queda brusca da temperatura, especialmente na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ).

A Defesa Civil emitiu alerta, no final da manhã de hoje (23) para a possibilidade de chuvas fortes e queda de temperatura nas próximas horas em Jundiaí. A previsão é que a passagem de uma frente fria provoque temporais acompanhados de raios, rajadas de vento e até granizo.

As menores temperaturas estão previstas para ocorrer no final da madrugada e início da manhã de terça para quarta-feira, com mínimas podendo atingir a casa dos 7°C.

A Defesa Civil orienta a população a redobrar os cuidados e seguir medidas preventivas. De acordo com o órgão, é importante evitar áreas alagadas, manter distância de árvores e estruturas frágeis durante tempestades e se proteger contra o frio.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.