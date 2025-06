Furto de energia elétrica deve ser denunciado

No Dia Mundial do Denunciante, a CPFL Piratininga, uma das distribuidoras do Grupo CPFL Energia, reforça junto à população a importância das denúncias anônimas contra fraudes e furtos de energia. O objetivo é mobilizar os clientes para contribuírem com o combate às ligações clandestinas e à manipulação de medidores – práticas ilegais que oferecem riscos, aumentam a possibilidade de acidentes e prejudicam a confiabilidade do sistema elétrico. De forma totalmente anônima, os clientes podem denunciar irregularidades por meio do app CPFL Energia e site www.cpfl.com.br/fraude

Com pena de um a até quatro anos de detenção, os atos de furtar ou fraudar energia estão previstos no Código Penal e são responsáveis diretos por sobrecarregar as redes de energia, tornando o sistema mais suscetível a interrupções e podendo provocar curtos-circuitos, incêndios e até mesmo acidentes fatais.

“Vale destacar que, além dessas consequências, quem comete esse tipo de fraude também terá que arcar com as tarifas correspondentes ao período do roubo, além de riscos de processos judiciais e boletins de ocorrência registrados contra o fraudador e o usuário da fraude. Outro ponto importante é que os prejuízos gerados por essas chamadas “perdas comerciais” acabam pesando no bolso de todos os consumidores. Isso porque, segundo determina a agência reguladora, esses custos são repassados à tarifa da distribuidora durante as revisões tarifárias, explica Gustavo Uemura, diretor Comercial da CPFL Energia.