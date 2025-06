Atenção à matrícula de imóvel é essencial para compra

Segundo a Fumas, o município pode solicitar o desfazimento de obras através de embargos e notificações com prazos para demolições, agindo com demolições compulsórias quando não obedecida as notificações, levando também os casos ao Ministério Público e às Delegacias de Polícia Civil para que haja uma investigação e ação conjunta para a responsabilização dos infratores objetivando principalmente o desfazimento das irregularidades do parcelamento do solo.