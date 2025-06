Com licores e espumantes, adegas conquistam prêmios

A mistura de suco da uva Niágara, cachaça e especiarias fizeram com que a jurupinga (ou a jeropiga) conquistasse o paladar dos apreciadores do vinho artesanal. Mistura, o odor e o tempo de maturação fizeram a diferença para o prêmio da especiaria. “Poder competir com os grandes produtores é sempre uma satisfação”, diz Amarildo.

Da garrafa para o fogo

E foi de olho na expansão dos negócios, no turista e, claro, nos prêmios, que a Vinícola Castanho, também da Rota do Vinho, investiu em tecnologia e experimentos. Este ano o destaque é o vinho quente engarrafado. Isto mesmo. Abriu, aqueceu, tomou. “Para esta época de festas, nada melhor do que saborear um vinho quente já pronto. Cada ano procuramos experimentar novas técnicas, tanto de fermentação como de envase, justamente para oferecer um produto de qualidade”, diz o proprietário João Aguinaldo Leme da Silva.