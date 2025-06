GMs de Jundiaí conquistam seis ouros e um bronze na Olimpíada

Guardas municipais de Jundiaí conquistaram sete medalhas nesta semana, durante etapa de lutas da Olimpíada das Guardas, realizada em Campinas. Mais de 160 lutadores de 62 cidades participaram da etapa.

A GM de Jundiaí enviou nove atletas, sendo oito no jiu-jitsu e um no judô. Os atletas trouxeram para a cidade, seis ouros e um bronze.

Com as conquistas, a GM da cidade ocupa a 8 colocação na classificação geral e quadro de medalhas, com oito medalhas e 204 pontos.