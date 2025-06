Taça das Favelas 2025 de Jundiaí entra na reta decisiva

A Taça das Favelas 2025 de Jundiaí entra na fase decisiva neste sábado (21), com as disputas das quartas de final no masculino e das classificatórias no feminino. Os jogos serão realizados no Complexo Esportivo Francisco Dal Santo, na Vila Rami e prometem movimentar a cidade com seis confrontos ao longo do dia.

Sábado – 21 de junho

Masculino – Quartas de final

Tulipas Marlene x Tamoio – 8h;

Nambi x São Camilo – 9h30;

Fepasa x Santa Gertrudes – 11h;

Vila Ana x Tarumã – 13h.