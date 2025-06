Melhorias nas feiras e varejões: mais de 100 demandas atendidas

Com foco na melhoria dos serviços nas feiras livres e varejões municipais, as Unidades de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT) e de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP) da Prefeitura já atenderam mais de 100 demandas apresentadas por permissionários e munícipes.

Os atendimentos realizados nos primeiros cinco meses do ano foram nos seguintes serviços: cerca de 44% foram com manutenções em caixas elétricas, seguidos de corte de mato, que totalizaram quase 30% dos pedidos. Em seguida, com 23% das ações, para manutenção de ruas, calçadas e bueiros. Os demais 4% dividem-se, igualmente, entre podas de árvores e manutenção das redes de água e de esgoto.

Além da ação rápida no atendimento a demandas, a UGAAT também implantou novas melhorias na rede de feiras livres e varejões municipais. Uma delas é nova localização do varejão diurno do Jardim Rosaura, realizado às quintas-feiras, em atendimento a demanda dos permissionários. O novo local é o início da rua Luís Benachio, em frente ao complexo esportivo Romão de Souza, e que recebeu novo asfaltamento.