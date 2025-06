Condutor de moto sem CNH faz o 'grau' e bate em viatura da GM

Um homem sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) bateu com a moto em uma viatura da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Municipal, enquanto realizava uma manobra conhecida como 'grau', na rua Antônio di Gioia, no Jardim Califórnia, em Campo Limpo Paulista. Depois de atingir e danificar a lateral da viatura, ele também bateu em um carro que estava estacionado, causando grandes estrados no veículo. Ele ficou ferido e precisou de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os GMs faziam patrulhamento, quando avistaram um motociclista empinando a moto, subindo a rua de encontro à viatura. Sem perceber os guardas, ele bateu na lateral da viatura, perdeu o controle e se chocou de frente com um automóvel estacionado. O malabarismo dele custará caro para o município e para o dono do carro atingido, que ficou bastante danificado.

De quebra, ele também ficou bastante 'danificado', com várias escoriações e dores pelo corpo. O Samu foi acionado e os socorristas o imobilizaram para levá-lo ao hospital.