Multivacinação em Jundiaí continua na sexta (20) e sábado (21)

Sábado (21): Maxi Shopping (Espaço Jundiaí – Piso G3), das 11h às 19h e

UBS Jardim do Lago (rua Professora Leonita Faber Ladeira, 1358), das 10h às 15h.

Serão aplicadas doses contra Influenza e outras vacinas do Calendário Nacional. Para se vacinar, basta apresentar documento com CPF. Crianças devem estar acompanhadas e com a carteirinha de vacinação.