Com proposta de Edicarlos, Jundiaí dá passo histórico à ONU

A Câmara Municipal de Jundiaí aprovou, em segundo turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município que prevê a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) como parte da Agenda 2030. A iniciativa é de autoria do presidente da Casa, vereador Edicarlos Vieira, e representa um marco no compromisso da cidade com um futuro mais justo, sustentável e humano.

A medida reforça o papel de Jundiaí como cidade comprometida com a redução das desigualdades, o desenvolvimento econômico responsável, a proteção ambiental e a melhoria da qualidade de vida de sua população.

Para o presidente da Câmara, a aprovação definitiva da proposta é um passo histórico. "Estamos preparando Jundiaí para os desafios do presente e do futuro. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são mais do que metas internacionais, eles traduzem aquilo que queremos ver no dia a dia da nossa cidade: mais educação, saúde de qualidade, segurança alimentar, geração de emprego, respeito ao meio ambiente e inclusão social", afirmou Edicarlos.