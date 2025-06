Com feriado de Corpus Christi, alguns espaços sofrem alterações

Feiras e varejões

As feiras livres e varejões municipais seguem com normalidade ao longo do período. As exceções são os varejões noturnos do Complexo Argos e do Parque do Cerrado, que não serão realizados na quinta-feira (19). A programação completa com os endereços e horários de funcionamento pode ser consultada no site da Unidade de Agronegócio e Abastecimento.

Entre a quinta-feira (19) e o domingo (22), o Espaço Expressa (avenida União dos Ferroviários, 1760 – antigo Complexo Fepasa) recebe o Festival Dia do Vinho 2025. A programação na quinta (19), sexta (20) e sábado (21) vai das 11h às 22h e no domingo (22), das 11h às 21h. O evento é uma realização da Rota do Vinho, coorganização da Associação entre Serras e Vinhos de Jundiaí, com apoio da Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT) da Prefeitura.

Parques

Todos os parques abrem no feriado. O Parque da Cidade vai abrir das 6h30 às 18h, com entrada permitida até as 17h, durante todo o feriado. O Mundo das Crianças também vai funcionar todos os dias, das 7h às 17h, com entrada livre até as 16h.