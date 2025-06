Haitiana investigada por infanticídio responde em liberdade

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo em Jundiaí acompanha o caso de uma mulher haitiana que responde em liberdade a uma investigação por possível infanticídio (se refere à morte do próprio filho recém-nascido praticada pela mãe, sob a influência do estado puerperal). A audiência de custódia foi realizada na última quinta-feira (12), e nela foi concedido o direito de a investigada aguardar o andamento do inquérito em liberdade.

De acordo com o defensor público Fábio Sorge, a mulher, que não possui nacionalidade brasileira assim como o marido, é suspeita após o nascimento e morte do próprio filho em circunstâncias ainda incertas. “Não se sabe direito em que circunstância se deu essa morte, se foi no parto ou se foi decorrente de algum tipo de atitude. É fundamental a realização do exame necroscópico para entender o que de fato aconteceu e se houve nascimento com vida”, explica Fábio Sorge.

A Defensoria afirmou que está monitorando o caso de perto e fará o habeas corpus, inclusive preventivo, caso a Justiça determine a prisão da mulher. “Seguiremos na defesa dela enquanto não houver advogado constituído e vamos contatar a família”, completa o defensor.