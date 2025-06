Por mês, 1,5 mil bolsas de sangue são utilizadas nos hospitais

Apesar de ser rápido, não ter burocracia e ser importante para salvar vidas, os dados do Ministério da Saúde referentes à doação de sangue mostram que o país está dentro dos parâmetros considerados ‘recomendados’, porém aquém do ideal para manter estoques nos hospitais e clínicas. Em Jundiaí, por exemplo, dois hospitais públicos utilizam por mês cerca 1,5 mil bolsas de sangue para suas cirurgias e contam com o único posto de coleta para receber as bolsas.

No Hospital São Vicente de Paulo, o consumo médio mensal é de aproximadamente 1.200 bolsas de sangue. Esse recurso é essencial principalmente em cirurgias de média e alta complexidade, realizadas nas especialidades em que o hospital é referência, como cardiologia, neurocirurgia, oncologia, traumatologia e atendimentos de urgência e emergência. Esses procedimentos estão entre os que mais demandam transfusões, dada a complexidade e o risco de perda sanguínea envolvidos.

Segundo explica o médico hematologista, João Augusto Fernandes, os tipos sanguíneos mais utilizados são o A positivo e o O positivo, o que está diretamente relacionado às características da população atendida. No entanto, todas as doações são igualmente importantes, já que o hospital recebe pacientes com todos os tipos sanguíneos, sendo essencial manter um estoque diversificado para atender de forma segura e eficaz a todos os casos.