Galo estreia na Copa Paulista com derrota para o Guarani

O Galo estreou na Copa Paulista com derrota para o Guarani, por 2 a 1, hoje (16), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, em jogo válido pela 1ª rodada da fase de grupos da competição. O gol do time jundiaiense foi marcado por Vitinho, e Samuel fez um doblete para o Bugre.

Dominante no primeiro tempo, Guarani conseguiu marcar dois gols nos 45 minutos iniciais e se segurar para garantir a vitória na estreia. Do outro lado, o Galo só acordou após as mexidas do técnico Fausto Dias na segunda etapa.

Com o resultado, o Paulista não somou pontos na tabela de classificação do Grupo 3. O Tricolor volta a campo nesta sexta-feira (20), às 20h, para encarar o São Bento, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí. Os ingressos já estão à venda pela internet, no site: https://paulista.soudaliga.com.br/.