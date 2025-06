Festa Junina da APAE de Jundiaí resgata as tradições

O arraiá da APAE de Jundiaí foi, mais uma vez, um verdadeiro sucesso. Realizada com muito carinho, a festa reuniu os estudantes da Escola Especializada e usuários do Centro de Convivência (CCO), além de pais, familiares e colaboradores em uma manhã repleta de alegria, inclusão e diversão no último sábado (14).

Comidas típicas, doces, brincadeiras, prendas e a tão esperada quadrilha encantaram a todos. A animação ficou completa com o show do músico Rodrigo Vieira, que mais uma vez prestigiou o evento e fez a diferença. O diretor da Escola Especializada, Edison Marin, agradeceu a toda a equipe de colaboradores da APAE de Jundiaí e toda a comunidade que se envolveu para que a festa fosse realizada. “Mais uma vez preparamos tudo com muito carinho, pois é uma oportunidade de unir as famílias. Esse espaço é deles (usuários e estudantes)”, afirmou.

O programa de captação de recursos da APAE mobilizou empresas, parceiros e pessoas físicas, que contribuíram com doações fundamentais para a realização da festa. Um exemplo disso é o grupo de motociclistas Los Kondes, que, junto a outras empresas e parceiros, abraçou a causa e tornou o evento ainda mais especial.