Prefeitura de Jundiaí suspende pregão de R$ 34 milhões

A Prefeitura de Jundiaí suspendeu o pregão eletrônico nº2025/68, que contrataria serviços de zeladoria e manutenção da cidade pelo valor de R$ 34 milhões. A decisão, de acordo com a administração municipal, se deu de maneira antecipada, antes de qualquer decisão do Tribunal de Contas (TCE-SP) mas foi tomada após cinco empresas entrarem com representação questionando a lisura do processo.

Após publicação na Imprensa Oficial, no dia 30 de maio, de edital com alterações e prorrogação de prazo, foi apontado que o documento vedava, sem justificativa, a participação de consórcios, favoreceria micro e pequenas empresas de forma irregular e havia imposição de requisitos que ultrapassavam os limites legais.

A Prefeitura resolveu se antecipar ao julgamento do TCE-SP e irá fazer a revisão da licitação, que pode estar infringindo a legislação. Com isso, o edital fica suspenso para avaliação e análise detalhada pela Unidade de Gestão Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP) e Procuradoria Jurídica. Um novo cronograma será publicado após conclusão dos trabalhos.