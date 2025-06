Em um mês, 11 capivaras atropeladas em avenidas de Jundiaí

O agrônomo acredita que a instalação de barreiras físicas seria interessante para que os animais transitassem com segurança, em especial em áreas de matas e córregos, como é o caso do entorno da avenida Pincinato. No acidente da semana passada, a equipe da Mata Ciliar foi acionada pela Guarda Municipal de Jundiaí. "Aquele trecho é um importante corredor de biodiversidade por estar proximo a Serra do Japi, mas precisa ter uma atenção especial. Se não redutor de velocidade, pelo menos placas indicando a presença de animais silvestres, assim os motoristas poderão ter mais atenção ao dirigir em áreas de cursos d'água que atraia a atenção de animais, incluindo veados e as próprias capivaras."

Segundo o agrônomo e presidente dea Mata Ciliar, Jorge Belix de Campos, os episódios acontecem, em sua maioria, no período noturno, momento em que as capivaras caminham entre um ponto e outro, principalmente em bandos. Com a falta de iluminação ou sinalizações, os motoristas acabam não percebendo a presença dos animais. "Infelizmente é um caso para ser revisto porque há insegurança para ambos. São animais grandes e pesados que pode causar acidentes graves", alerta.

Procurada, a Prefeitura de Jundiai, por meio da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT), informa que não há previsão de implantação de barreiras físicas específicas para a contenção de animais, mas adianta que a via em questão conta com barreiras do tipo 'New Jersey', ou seja, barreiras que funcionam como dispositivo de separação entre faixas de rolamento, mas que não têm função de bloqueio à travessia de fauna.

Mesmo sem as barreiras específicas, o local conta com sinalização de advertência quanto à presença de animais silvestres (placas A-36) em ambos os sentidos da via. Há também sinalização regulamentando o limite de velocidade, bem como um radar medidor instalado no sentido Eloy Chaves, com o objetivo de reforçar o respeito às normas de trânsito e minimizar riscos aos usuários da via, incluindo a fauna silvestre.

A Prefeitura reforça que áreas com presença recorrente de animais silvestres, como trechos próximos a rios e matas ciliares, exigem atenção redobrada por parte dos motoristas e por isso tem realizado constantes estudos e intervenções técnicas voltadas à segurança viária, mas a colaboração dos condutores, com respeito à sinalização e limites de velocidade, é essencial para reduzir ocorrências desse tipo.