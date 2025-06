Sem ganhar peso, aproveite as delícias juninas

O nutricionista do Hospital São Vicente, Fabiano dos Santos, reforça que é possível comer de tudo sem deixar de aproveitar uma das épocas mais ‘saborosas’ do ano. “Não adianta experimentar tudo e passar mal. Comer devagar e respeitar a saciedade é um bom começo.”

As substituições também ajudam. Indica usar leite desnatado ou vegetal, por exemplo, no lugar do integral, assim como adoçantes culinários no lugar do açúcar. Se possível inclua aveia ou farinha de coco nas receitas. “Um bom exemplo é a canjica feita com leite vegetal e pouco açúcar. A receita fica deliciosa e mais leve.”

As bebidas como quentão e vinho quente merecem atenção porque, além do álcool, costumam ter muito açúcar. “O excesso pode causar desconforto, desidratação e até prejudicar o sono. Se for consumir, alterne com água e vá com moderação.”

E quem não resiste aquela pipoquinha com o aroma sentido de longe? Se quer abusar, a dica é não usar óleo na preparação. No curau prefira leite vegetal e canela. As adaptações mantêm o sabor da festa e ajudam no equilíbrio. “Festa junina é momento de alegria e dá para comer bem sem exagerar. Planeje suas escolhas, não vá com fome, mastigue bem e lembre-se que o prazer e a saúde podem andar juntos”, orienta Fabiano.