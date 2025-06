Jundiaí investe em tecnologia para ampliar monitoramento

A nova sede da Defesa Civil de Jundiaí recebeu, nesta semana, a primeira aula prática do curso de capacitação promovido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) dentro do processo de elaboração da nova Carta Geotécnica do município. O curso reuniu cerca de 50 servidores da Prefeitura, de autarquias municipais e de Defesas Civis da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) para aprofundar conhecimentos sobre mapeamento de risco, uso de drones e técnicas de análise geotécnica.

Pela manhã, os participantes acompanharam conteúdos teóricos sobre o uso de aeronaves remotamente pilotadas na identificação de áreas de risco, e, à tarde, realizaram práticas de sobrevoo com drones. O treinamento faz parte de uma série de encontros realizados em parceria com o IPT, com foco na autonomia técnica das equipes municipais.

“O curso é parte da capacitação de servidores que vão continuar esse trabalho no dia a dia. A Carta Geotécnica, quando finalizada, será atualizada constantemente e estará disponível para toda a população. É um mapeamento completo da cidade, que inclui: mapas temáticos intermediários; hipsometria; declividade; geologia; relevo; solos; aquíferos e vulnerabilidade à poluição/contaminação; suscetibilidade a escoamento superficial; tendência pluviométrica; uso e ocupação do solo; agregados para construção civil; áreas protegidas e restrições à ocupação. Um instrumento técnico e acessível, que vai orientar tanto o poder público quanto os cidadãos”, afirmou o chefe da Defesa Civil de Jundiaí, Coronel Gimenez