Alckmin visita Jundiaí e se reúne com representantes da indústria

O vice-presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB) estará nesta sexta-feira (13), às 10h, em Jundiaí para um encontro no Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) – Regional Jundiaí.

Trata-se de Reunião Conjunta das Diretorias e do Conselho do Ciesp, que tem presenças confirmadas do presidente da entidade, Rafael Cervone, e de representantes das 42 regionais do Ciesp espalhadas pelo Estado de São Paulo.

O assunto que será tratado diretamente com o vice-presidente e Ministro da Indústria não foi divulgado pelo Ciesp, mas, em linhas gerais, o órgão informou que o encontro tem como objetivo abordar temas estratégicos para o setor industrial, como parcerias institucionais, ações jurídicas, economia circular, inteligência artificial, capacitação técnica de mão de obra e empreendedorismo.