Só em 2025, 1,5 mil acidentes de trabalho notificados em Jundiaí

Os acidentes envolvendo trabalhadores das mais diferentes áreas, em especial da construção civil, têm sido noticiados nos últimos dias por conta da gravidade e fatalidade dos fatos. Apesar da queda de quase 7% nos registros de um ano para o outro, os números impressionam. Segundo dados do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) de Jundiaí, órgão vinculado à Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), até abril deste ano já foram registrados 1.559 acidentes de trabalho, sendo 11 fatais. Em 2024, no mesmo período, este número foi de 1.663. Queda de 6,67% de um ano para outro.

O acidente fatal mais recente envolvendo trabalhador foi no dia 9 de junho com a morte de um homem de 41 anos atingido por sacos de entulhos que pesavam entre 600 e 800 quilos. O acidente aconteceu no Distrito Industrial. O homem foi encontrado soterrado por outros trabalhadores. Ele entrará na estatística dos próximos meses, porém o acidente de janeiro, envolvendo o trabalhador de 44 anos, esmagado por placas de concreto no Tijuco Preto já foi contabilizado.

Segundo o Cerest, os dados são liberados a partir do dia 15 do mês subsequente, portanto, as ocorrências de maio serão disponibilizadas apenas na próxima semana. No caso de acidentes fatais, o órgão informa que foram registrados, até o momento, 11 acidentes, sendo oito deles relacionados ao trânsito. Já em 2024 foram notificados, no mesmo período, 1.663 acidentes de trabalho sendo 11 fatais. No acumulado do ano, foram 5.087 (35 fatais).