Instituto doa cães-guia para pessoas com deficiência visual

Em Jundiaí, cidade com 443.221 habitantes, 13.096 pessoas possuem algum grau de deficiência visual, segundo o último dado do Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência. No Brasil, o uso do cão-guia é permitido apenas para pessoas cegas ou com baixa visão, mas o acesso ainda é restrito são apenas cerca de 200 cães-guia em atividade em todo o país.

O processo de formação de um cão-guia é longo e rigoroso. "Tudo começa na escolha dos pais, que precisam ter a genética adequada para evitar problemas como a displasia", explica Fabiano Pereira, instrutor e responsável técnico pelo Instituto Adimax. Ainda na maternidade, os filhotes iniciam a desensibilização sonora com ruídos de buzinas, máquinas de lavar e vozes humanas. Também recebem estímulos táteis constantes. “Como o tutor tocará muito no cão, ele precisa estar habituado a esse contato físico desde cedo”, acrescenta.