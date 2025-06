Medidas simples evitam aparecimento de escorpiões em residências

Entre as principais ações que precisam ser adotadas pelos munícipes, o coordenador da VISAM, veterinário Luis Gustavo Grijota Nascimento, destaca o descarte correto de lixos e inservíveis. O acúmulo de resíduos e de entulhos, lixo, tijolos e madeiras empilhadas no interior dos imóveis ou nas áreas públicas, serve de abrigo para animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas e serpentes, ou de algumas de suas presas, como as baratas e outros insetos, e para roedores.

Mesmo neste período, em que as temperaturas estão mais amenas, pode ocorrer o aparecimento de escorpiões com suas picadas que podem levar a vítima a ter vários problemas de saúde. De acordo com a Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), vinculada à Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), algumas medidas simples podem evitar acidentes.

“Atualmente, muito tem se divulgado que as galinhas domésticas ou as galinhas d’Angola também auxiliam no controle das infestações, mas essa ação não é eficaz. Apesar das galinhas predarem esses aracnídeos, elas são diurnas e os escorpiões são noturnos, permanecendo abrigados durante o dia, inacessíveis e protegidos dessa predação. Além disso, a maior parte das infestações são provenientes das galerias de água e esgoto, ambientes em que as galinhas não têm acesso, e os consequentes encontros ocorrem dentro das residências, a partir de ralos mal vedados, e as galinhas não costumam frequentar o interior dos imóveis. Assim, a adoção das medidas indicadas é o recomendado para o controle dos escorpiões”, ressalta Grijota.

Em Jundiaí, as espécies mais encontradas são o escorpião amarelo (Tityus serrulatus), que costuma habitar nas galerias de águas pluviais ou de esgoto, e o escorpião marrom (Tityus bahiensis), predominante em áreas menos urbanizadas ou rurais, em ambientes com acúmulos de material e/ou vegetação densa.

Grijota explica que o Município segue as diretrizes do “Manual de Controle de Escorpiões” do Ministério da Saúde, que orienta as prefeituras sobre as ações necessárias para prevenir e controlar a população desses artrópodes, especialmente em áreas urbanas.