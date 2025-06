Baixas temperaturas podem aumentar em 30% as chances de infarto

Segundo o médico Juliano Novaes Cardoso, o infarto é mais frequente nos homens do que nas mulheres. “Nos homens, a ocorrência de infarto aumenta a partir dos 45 anos de idade e, na mulher após a menopausa, acima de 55 anos. É importante lembrar que a complicação pode acontecer com o público mais jovem, principalmente quando existem doenças associadas como hipertensão arterial, diabetes e tabagismo”, explica o cardiologista.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o inverno está associado ao aumento dos casos de doenças cardiovasculares e da mortalidade cardiovascular. O risco de infarto, por exemplo, pode ser até 30% maior nessa época do ano. A cada diminuição de 10°C na temperatura mínima, as chances de desenvolver um quadro de infarto aumentam em 7%.

Você sabia que temperatura e incidência de doenças cardiovasculares têm relação? Com a chegada do inverno, em 20 de junho, as temperaturas começarão a cair ainda mais em todo o país. Uma das alterações causadas pelo inverno é a contração dos vasos sanguíneos como resposta ao frio. Com isso, algumas pessoas podem ter aumento da pressão arterial, criando uma resistência ao bombeamento de sangue, o que pode sobrecarregar o coração.

Devido à queda da temperatura no inverno, os vasos contraem, a pressão arterial aumenta e há um aumento da viscosidade no sangue. “Essas alterações podem causar dor no peito, chamada de angina, que é causada pela redução de sangue para o coração, ou até mesmo levar a um infarto”, esclarece o Dr. Juliano.

Prevenção

É comum as pessoas mudarem os hábitos alimentares durante o inverno e deixarem de praticar exercícios físicos, colaborando com o aumento de peso. “Comer alimentos mais gordurosos e calóricos pode gerar alterações no perfil metabólico e ser prejudicial à saúde cardiovascular. Portanto, por mais que a época mais fria do ano não seja tão convidativa para alguns hábitos, é importante intensificar as medidas de prevenção de doenças do coração, como: ter uma alimentação balanceada, praticar exercícios físicos, manter o peso sob controle, evitar fumar e ingerir quantidades excessivas de álcool, pois essas práticas aumentam o risco de hipertensão arterial e ataque cardíaco”, alerta o especialista.