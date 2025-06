Frio esvazia ruas de Jundiaí e reforça busca por abrigos

Acolhimento. Foi a palavra que Eduardo Henrique da Cunha, mais conhecido como Cadu, mais repetiu durante a conversa com o Jornal de Jundiaí. Aos 52 anos e há mais de oito vivendo nas ruas, ele diz que o que falta não é só abrigo. "Não é coberta, é acolhimento, assistência, atenção e saúde. E não só no frio, é sempre", diz.

Nos últimos dias, as ruas de Jundiaí, que antes abrigavam pessoas em situação de rua, estão praticamente vazias. Em locais como a Praça da Matriz e outras vias do centro da cidade, não foram vistos muitas pessoas em situação de rua, mesmo em pontos onde normalmente costumam se abrigar.

Ao lado do amigo Osvaldo José Júnior, o Juninho, ele também critica a atuação das equipes nas ruas. “Eles só vêm aqui para ver se estamos vivos e vão embora”, desabafa Juninho. Cadu completa dizendo “Se tiver um lugar para ir, com suporte, a gente consegue sair da rua. O que falta é oportunidade e emprego”

Além da falta de oportunidades, Cadu reclama das dificuldades no atendimento. Segundo ele, é comum enfrentar demora para conseguir vaga, falta de estrutura nos abrigos, banhos gelados e pouca comida. Juninho também lembra do risco nas ruas: “Tenho amigos que morreram no frio”, diz.

Com a chegada do frio e as ruas praticamente vazias, muitos acabam optando pelo abrigo. Mesmo com as dificuldades relatadas, para parte dessa população a proteção contra as baixas temperaturas pesa na decisão de buscar o acolhimento oferecido pela Prefeitura.