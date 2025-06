Empreendedores esperam boas vendas com presentes personalizados

De bolsas de crochê a velas aromáticas e carteiras em couro o que não faltam são opções de presentes personalizados. Para quem deseja sair da rotina neste Dia dos Namorados, empreendedores apostam na variedade para atrair o cliente mais exigente.

Com sua empresa de velas, a empreendedora Sophia Martinelli Joaquim, da Velas São Sebastião, comenta que o fluxo de velas aromáticas artesanais e decorativas são pensadas de forma única justamente para atrair a atenção do cliente. O foco, segundo ela, é oferecer memórias afetivas e no Dia dos Namorados não será diferente.

“Como todas as datas comemorativas criamos velas personalizadas e pensadas exatamente para aquela data. Este ano fizemos velas em formato de coração, com MDFs escrito ‘eu te amo’ além essências que são aconchegantes e remetem ao romance.”