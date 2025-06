Jundiaí é incluída entre as regiões com circulação do vírus

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) alerta sobre a necessidade de a população buscar pela vacina contra a Febre Amarela. Com a confirmação de um caso em humano na última semana, Jundiaí foi incluída entre as regiões com circulação do vírus e com aumento do risco de infecção, principalmente em áreas rurais e de mata.

A doença é causada por vírus transmitidos por mosquitos. Nas áreas urbanas, a transmissão ocorre pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado. No ciclo silvestre, envolve os mosquitos Haemagogus e Sabethes, comuns em áreas de mata. Não há transmissão direta de pessoa a pessoa. Os macacos, assim como os humanos, são vítimas do vírus.

A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Flávia Pagliarde Cerezer, ressalta que, para a contenção da doença, além da vacinação, ações de orientação foram reforçadas na cidade, em especial nas áreas com maior risco. “A doença é grave e pode evoluir para óbito. Estamos atuando para evitar novos casos, mas a única prevenção é a vacina. Quem ainda não recebeu o imunizante deve buscar os serviços de saúde quanto antes. Caso tenham dúvidas, as equipes farão a verificação das carteirinhas”, alerta.