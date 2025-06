Jubileu de Prata rende homenagens em EMEB de Jundiaí

A EMEB Professora Judith Almeida Curado Arruda, que fica no bairro Cidade Nova, contou com um evento especial no último sábado (07). A escola comemorou seus 25 anos de fundação. Para marcar o Jubileu de Prata, a unidade promoveu uma comemoração especial, aberta a toda a comunidade escolar, com o apoio do programa “Escola da Gente”, da Unidade de Gestão de Educação (UGE).

A cerimônia contou com a presença do vice-prefeito Ricardo Benassi, da presidente do Fundo Social de Solidariedade (FUNSS), Ellen Camila Martinelli, além de autoridades, educadores, alunos, familiares, ex-integrantes da comunidade escolar e parentes da patrona que dá nome à EMEB.

O vice-prefeito Ricardo Benassi ressaltou a importância do papel da escola na formação das futuras gerações. “Celebrar 25 anos de uma escola é celebrar a história de uma comunidade. A EMEB Judith Almeida Curado Arruda é um espaço de aprendizado, de acolhimento e de crescimento para centenas de crianças que passaram e passam por aqui”, afirmou.