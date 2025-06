Jundiaí Empreendedora oferece 1.900 vagas de emprego

O Portal Jundiaí Empreendedora inicia esta semana com 1.904 vagas de emprego abertas, distribuídas em diversos setores e níveis de qualificação. As oportunidades vão desde cargos operacionais até posições técnicas e administrativas, representando uma excelente chance para quem deseja entrar ou se recolocar no mercado de trabalho.

“O Portal Jundiaí Empreendedora conecta quem busca uma oportunidade de emprego com as empresas que estão contratando. Nosso compromisso é continuar investindo em ações que fortaleçam a economia local e melhorem a vida das pessoas”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.

Entre as vagas disponíveis, há oportunidades para assistente administrativo, auxiliar de limpeza, vendedor externo, analista contábil, auxiliar de logística, operador de caixa, além de posições na linha de produção e muitas outras.