Cobertura vacinal infantil contra gripe é de apenas 25,6%

Já foram aplicadas 94.243 doses da vacina contra Influenza Jundiaí, segundo a Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), o que representa 42,98% de cobertura vacinal no público-alvo. A meta do Município é atingir 90% de cobertura.

Entre os grupos prioritários, a maior adesão é entre idosos a partir de 60 anos, com 50,26% de cobertura. Já as crianças de 6 meses a menores de 6 anos somam apenas 25,62%, e entre as gestantes, o índice é ainda menor: 19,52%. A busca dos idosos pela imunização, no entanto, cresce cerca de 4% ao dia.

Para aumentar esses números, a Prefeitura afirma que tem intensificado ações de vacinação em toda a cidade. As doses estão disponíveis de segunda a sexta nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Clínicas da Família, durante o horário de funcionamento das salas de vacina.