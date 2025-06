UTI Pediátrica do HU de Jundiaí chega a 250% de ocupação

Enquanto isso, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo também opera com números elevados. Dos 242 leitos disponíveis, 303 pacientes estavam internados na data de ontem, sendo 39 com síndromes gripais. As cirurgias eletivas seguem normalmente, com suspensões pontuais para garantir segurança e qualidade nos atendimentos.

O Hospital Universitário (HU) de Jundiaí está com 250% de ocupação na UTI e 96% na enfermaria infantil nesta segunda-feira (9), reflexo do aumento expressivo de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Todos os leitos de UTI Pediátrica estão ocupados por pacientes de média e alta complexidade, muitos em uso de respiradores.

Para lidar com o cenário, o HU adaptou espaços e adquiriu novos respiradores, mas a situação segue desafiadora, especialmente pelo crescimento de casos em bebês com menos de 3 meses de vida. A equipe médica afirma manter o atendimento com planejamento e segurança.

"Com a chegada do outono, a rinite da Júlia piorou bastante, mas com a medicação ela melhora rápido", relata Paula Biasi, mãe da menina de 7 anos. "O Artur, de 1 ano, teve gripe e melhorou em três dias com soro e homeopatia", completa.

A recomendação é que o Hospital Universitário seja procurado apenas em casos graves de SRAG. Os principais sinais de alerta são: