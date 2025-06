Galo fecha elenco para a Copa Paulista; conheça todos os reforços

Aslen, Miguel e Kayque se juntam aos outros oito reforços anunciados pelo Tricolor para a disputa da Copa Paulista.

Os outros reforços são: Gustavo Índio (atacante de 28 anos que estava no Nacional-SP); Biro-Biro (lateral-esquerdo de 32 anos que estava no Catanduva); João Victor (zagueiro de 23 anos ex-São Carlense); Willian Monteiro (meia de 25 anos ex-Sertãozinho); Lee (goleiro de 37 anos ex-Independente-AP, Atlético-MG e Vitória-BA); Gabriel Bozzolan (atacante de 23 anos que estava no Taquaritinga); Pedro Medeiros (lateral-direito de 23 anos que estava no Rio Preto) e Enzo (meia de 24 anos que estava no Sobradinho-DF).

Além destes, o Galo conta com 15 jogadores que permaneceram no elenco após a conquista do vice-campeonato da Série A4 e o acesso à A3. Porém, dois deles (Filipinho e Thomas Lamin) não estarão à disposição do técnico Fausto Dias para a competição por conta de lesão ligamentar no joelho.