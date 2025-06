Agendamento para o Parque do Corrupira agora é on-line

A partir desta segunda-feira (9), a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), passa a adotar o sistema de agendamento on-line para o uso aos finais de semana e feriados dos quiosques e churrasqueiras do Parque do Trabalhador, o parque Corrupira.

A abertura da agenda será sempre as segundas-feiras, a partir do meio-dia, com a liberação das datas para o final de semana seguinte. Se as vagas não forem preenchidas, o agendamento continua disponível nos dias seguintes, até a ocupação total dos equipamentos.

Como agendar

O agendamento deverá ser realizado exclusivamente pelo site da Prefeitura, na página do Parque Corrupira por meio do link Informações e agendamento. É obrigatório o preenchimento do formulário com os seguintes dados: CPF, endereço, e-mail e telefone.