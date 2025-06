Jundiaí reforça posição estratégica no setor logístico

Além da localização estratégica, Jundiaí oferece vantagens como boa infraestrutura viária e ferroviária; proximidade com o Aeroporto de Viracopos e com o Porto de Santos; disponibilidade de áreas industriais e centros de distribuição; estabilidade econômica e administrativa; incentivos à inovação e ao empreendedorismo, com iniciativas como o programa Jundiaí Empreendedora.

Esses fatores contribuem diretamente para o desenvolvimento econômico local, atração de novos investimentos e geração de emprego e renda. Embora o Cadastro Fiscal Mobiliário não informe dados sobre a quantidade de vagas ou funcionários, o avanço no número de empresas é um indicativo importante do dinamismo do setor e da confiança do mercado no potencial do município.

O fortalecimento do setor logístico impacta positivamente diversas áreas da economia, desde o comércio até a indústria, consolidando Jundiaí como uma cidade preparada para o futuro e em constante crescimento.