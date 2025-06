Qualidade de vida em Jundiaí contrasta com desafios urbanos

A arquiteta Flávia Tarricone destaca que Jundiaí investe em arquitetura pública de qualidade e avançou no ordenamento urbano após a revisão do Plano Diretor em 2019. "Jundiaí tem apresentado avanços no ordenamento do território, especialmente a partir da revisão do Plano Diretor em 2019, que segue os princípios estabelecidos pelo Estatuto da Cidade." Segundo ela, há preocupação com áreas ambientais, controle da expansão desordenada e incentivo ao adensamento nos eixos de mobilidade. "Esses locais oferecem infraestrutura adequada, acessibilidade, segurança e áreas voltadas ao lazer, cultura e esportes."

Em nota, a Prefeitura de Jundiaí afirmou que mantém políticas públicas integradas para enfrentar questões como a inclusão social, segurança e moradia. Sobre a população em situação de rua, destacou que "o município adota uma política articulada de assistência social para o acolhimento e atendimento da população em situação de rua", com ações que incluem o Centro POP, abrigos e a Operação Noites Frias. Em relação à segurança, a Prefeitura enfatizou que, "pelo terceiro mês consecutivo, Jundiaí registrou os menores índices de roubo desde o início da série histórica". No campo da moradia, foi citado o programa estadual "Viver Melhor", que "já promoveu melhorias em 225 das 400 moradias cadastradas em situação de vulnerabilidade na cidade", com foco na segurança e na qualidade de vida das famílias.