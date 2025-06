Mulher é presa com anotações de venda de drogas via PIX

Uma mulher de 40 anos foi presa por tráfico de drogas, em uma biqueira no bairro Parque Internacional, em Campo Limpo Paulista. A prisão foi feita nesta quarta-feira (4), por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). Com ela, além de drogas, os GMs apreenderam um caderno com anotações da venda de drogas, com pagamento via PIX.

Os GMs patrulhavam pela rua Crista de Galo, em área de venda de drogas, quando avistaram um homem e uma mulher conversando. Ao perceber a viatura, o homem correu e conseguiu fugir. Ela, por sua vez, dispensou uma sacola no matagal e também tentou correr, mas acabou sendo abordada.

Na sacola havia várias porções de drogas diversas e um caderno com anotações de venda de drogas via Pix - segundo apurou o Jornal de Jundiaí, está se tornando comum os traficantes receberem pagamentos de entorpecentes via PIX, o que evita a apreensão de dinheiro em espécie pela polícia, em casos de flagrante.