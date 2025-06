Moradores do Santa Clara usam drones para proteger Serra do Japi

Um grupo de moradores da comunidade Santa Clara, em Jundiaí (SP), transformou a preocupação com as queimadas na Serra do Japi em uma ação organizada e eficiente de monitoramento ambiental. O “Japi Monitora” surgiu de forma espontânea, em agosto de 2019, a partir das conversas no grupo da Associação de Moradores do Santa Clara, onde os integrantes trocavam mensagens para verificar se havia incêndios ou focos de queimada na região.

“Começamos simplesmente perguntando uns aos outros se tinha fumaça ou fogo em algum lugar, para saber se era necessário acionar ajuda”, conta Guto Carvalho, um dos idealizadores e membros ativos do grupo. A ideia evoluiu com o tempo e, usando a tecnologia a favor da preservação ambiental, eles passaram a utilizar drones para localizar com maior precisão os focos de incêndio.

Por meio de uma parceria com o Consórcio PCJ, a Associação de Moradores do Santa Clara, a Fundação Serra do Japi e com apoio da empresa SIQ, os moradores receberam cinco drones que são hoje utilizados para o monitoramento. “A partir disso, quem opera o equipamento passou a ser chamado de ‘guardião do drone’. É uma forma de valorizar quem dedica seu tempo para proteger a serra”, explica Guto.