DAE Jundiaí tem compromisso diário com a sustentabilidade

“Nosso papel é assegurar que as atividades da DAE ocorram dentro de um padrão ambientalmente responsável. O licenciamento ambiental é uma etapa essencial para que a DAE evolua com responsabilidade e cresça de forma concreta, comprometida e sustentável”, explica a chefe da SLA, Cláudia Debroi.

Celebrado nesta quinta-feira, 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente é um convite à reflexão sobre o impacto das ações humanas no planeta. Na DAE Jundiaí, esse compromisso se materializa em diversas frentes, e uma delas é na atuação da Seção de Licenciamento Ambiental (SLA). Integrada à Gerência de Gestão Ambiental (GGA), a SLA tem a missão de garantir que cada obra ou intervenção da companhia esteja de acordo com a legislação ambiental vigente, promovendo não apenas o cumprimento das normas, mas também a mitigação de impactos, a conservação dos recursos naturais e a proteção da qualidade de vida da população.

As atividades que normalmente passam por esse processo na empresa incluem Estações de Tratamento de Água e de Esgoto (ETAs e ETEs), Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs), implantação de interceptores e adutoras, além de intervenções em áreas com vegetação nativa ou próximas a corpos d’água. Cada licença vem acompanhada de uma série de medidas de controle e compensação ambiental que buscam equilibrar a intervenção com a preservação.

Para todas as áreas de vegetação que são removidas, é realizada a compensação de acordo com os critérios estabelecidos pela legislação. “Esta compensação é feita por meio de plantio de mudas arbóreas em diversas áreas no município ou por meio da preservação de áreas de floresta na Serra do Japi”, explica Ana Paula Regra, analista Florestal. Atualmente a DAE possui 262.300 m² em processo de restauração e 428.400 m² de áreas integralmente preservadas localizadas na Zona de Conservação da Vida Silvestre do município.

Essas ações, além de obrigatórias, funcionam como direcionamento para a companhia, apontando caminhos mais seguros e sustentáveis. “O licenciamento ambiental não é um entrave, é uma garantia de que estamos construindo com responsabilidade”, reforça Cláudia.